Медведев призвал молиться для недопущения перехода конфликта Ирана и Израиля на весь мир

Медведев: США, Израиль и Иран должны молиться во избежание глобального конфликта

США, Израиль и Иран должны усердно молиться, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перерос в глобальный. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, существует очевидная опасность, что конфликт между Израилем и Ираном может перерасти в глобальный. Об этом, отметил Медведев, неоднократно говорил президент США Дональд Трамп.

«США, Израиль и Иран должны усердно молиться по священным книгам всех авраамических религий», — написал зампред Совбеза.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Медведев назвал полномасштабную войну на Ближнем Востоке путем к миру в регионе.