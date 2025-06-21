Путин: Украина не должна быть инструментом в руках третьих сторон

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей судьбы и не должна использоваться как инструмент третьих сторон, заинтересованных в затягивании конфликта.

«Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах», — отметил президент.

Глава государства выразил надежду, что в будущем Украина будет ориентироваться на собственные национальные интересы, а не действовать в угоду внешним силам, стоящим, по его мнению, за нынешней властью в Киеве.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщал, что с нынешним главой Украины Владимиром Зеленским действительно нельзя подписывать никакие договоры.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс добавила, что конфликт России и Украины можно разрешить только путем договоренностей. Она отметила, что Вашингтон внимательно наблюдает за переговорами между Москвой и Киевом и сам не выключается из процесса. Брюс отметила, что «единственный способ, которым этот [конфликт] закончится, — это чтобы две стороны встретились и пришли к какому-то соглашению».

Ранее Путин рассказал, куда смогут дойти российские войска на Украине.