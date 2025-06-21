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Путин назвал условия для разрешения украинского конфликта

Путин: для мира нужно, чтобы Украина осталась нейтральной и без ядерного оружия
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Александр Кряжев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia назвал ключевые условия для урегулирования конфликта с Украиной.

По его словам, основой урегулирования должно стать обеспечение нейтрального статуса Украины и отказ от любых шагов по вступлению в внешние, особенно военные, альянсы. Также он указал на недопустимость вооружения Украины ядерным оружием.

Путин заявил, что необходимо официально зафиксировать нейтралитет Украины, ее неучастие в военных блоках и отсутствие ядерного вооружения. Он подчеркнул, что такие меры являются основой для долгосрочной стабильности в регионе.

Глава государства подчеркивал, что Украина заслуживает лучшей судьбы и не должна использоваться как инструмент третьих сторон, заинтересованных в затягивании конфликта.

«Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах», — отметил президент.

Он выразил надежду, что в будущем Украина будет ориентироваться на собственные национальные интересы, а не действовать в угоду внешним силам, стоящим, по его мнению, за нынешней властью в Киеве.

Ранее Путин рассказал, куда смогут дойти российские войска на Украине.

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