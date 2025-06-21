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На Украине согласились, что с Зеленским нельзя подписывать никакие договоры

Соскин согласился со словами о невозможности подписания договоров с Зеленским
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РИА Новости/AP

С Владимиром Зеленским действительно нельзя подписывать никакие договоры. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

»Путин доказательно в правовом отношении показал, что подписывать с Зеленским документы даже о прекращении огня нельзя, потому что он находится в антиправовом международном поле <…> Потом просто придет кто-нибудь другой и скажет: а на каком основании вы с Зеленским все это подписали?» — прокомментировал Соскин.

Он утверждает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разделяет такую же точку зрения и предпочел бы, что Владимир Зеленский освободил занимаемую должность. Тем не менее, как подчеркнул Соскин, пока никто не знает, как это должно произойти и как этого добиться.

До этого президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не исключил возможность взятия Сум. Он также отметил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечал на вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в России назвали условие долгосрочного мира с Украиной.

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