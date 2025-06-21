Путин считает, что украинцы хотят дружить с Россией

Президент России Владимир Путин в интервью Sky News Arabia выразил уверенность, что большинство украинцев хотят дружить с Россией.

«Уверен, что большинство граждан Украины заинтересованы в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это отметить, мы были на грани подписания соглашения», — сказал он.

Путин подчеркнул, что украинским властям нужно признать итоги референдумов в четырех регионах.

Также в этом же интервью глава российского государства заявил, что Россия выступает против распространения оружия массового уничтожения, в том числе появления его у Ирана. Однако, отметил он, иранская сторона имеет право использовать ядерные технологии в мирных целях.

Ранее бывший глава Пентагона рассказал, к чему приведет удар США по Ирану.