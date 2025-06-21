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Путин призвал Украину признать референдумы в четырех регионах

Путин: Украине нужно признать итоги референдумов в четырех регионах
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Украинским властям нужно признать итоги референдумов в четырех регионах. Об этом в интервью Sky News Arabia заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, игнорирование этих результатов «означает вероятность возобновления вооруженного конфликта».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point заявил, что мир на Украине возможен только после вывода украинских военных из регионов Донбасса и Новороссии, которые вошли в границы России по итогам референдумов.

Он напомнил, что Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики закреплены в Конституции РФ как неотъемлемые части РФ.

Ранее Мединский сравнил предлагаемые Украине условия мира сейчас и три года назад.

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