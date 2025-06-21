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Бывший глава Пентагона рассказал, к чему приведет удар США по Ирану

Экс-глава Пентагона Панетта: удар по Ирану втянет США в региональную войну
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Ahn Young-joon/AP

Бывший шеф Пентагона и экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Леон Панетта заявил, что удар США по Ирану неизбежно втянет Соединенные Штаты в региональную войну. Его слова передает CNN.

«Если он (президент США Дональд Трамп. — «Газета.Ru») атакует Иран, нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты окажутся [втянутыми] в региональную войну», — отметил Панетта.

Он уточнил, что США уже совершали подобную ошибку, когда вторглись в Ирак в 2003 году.

До этого телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники сообщал, что дипломаты из Соединенных Штатов и Европейского союза обсуждают, кого они хотят видеть следующим лидером Ирана после возможного свержения нынешней власти.

Также президент Сербии Александар Вучич говорил, что Соединенные Штаты Америки, вероятно, готовятся нанести удар по Ирану.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что президент США Дональд Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран. Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками. Глава государства пояснил, что пока воздерживается от окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы.

Ранее Иран направил США ноту протеста.

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