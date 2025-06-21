Путин рассказал о средствах для разрешения конфликта Израиля и Ирана

Путин: если у Израиля есть озабоченности относительно Ирана, их можно снять

Если у Израиля есть некие озабоченности относительно Ирана, их можно снять, возможности для этого есть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.

«Гибкость должна быть проявлена ​​и в переговорах между Ираном и Израилем. Есть пути и средства для разрешения этого вопроса», — сказал российский лидер.

В этом же интервью Путин заявил, что Россия неоднократно уведомляла Израиль об отсутствии свидетельств планов Ирана получить ядерное оружие.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.