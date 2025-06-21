Путин напомнил об отсутствии свидетельств о наличии ядерного оружия у Ирана

Путин: у МАГАТЭ не было свидетельств наличия у Ирана ядерного оружия

Россия неоднократно уведомляла Израиль об отсутствии свидетельств планов Ирана получить ядерное оружие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.

По словам Путина, у России, так же, как у МАГАТЭ, никогда не было свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия. Сам Тегеран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию такого вида оружия.

Об этом российская сторона неоднократно ставила в известность руководство Израиля, подчеркнул российский лидер.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.