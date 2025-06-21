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Вэнс высказался о готовности Трампа к уничтожению ядерной программы Ирана

Вэнс: Трамп будет пытаться решить конфликт с Ираном дипломатически
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Matthias Schrader/AP

Президент США Дональд Трамп будет до последнего момента пытаться урегулировать конфликт с Тегераном при помощи дипломатии, однако будет готов сделать все для уничтожения иранской ядерной программы. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает Fox News.

По его словам, американский лидер будет использовать дипломатические методы до того момента, пока это будет возможно.

«И как только он решит, что дипломатия полностью себя исчерпала, что дополнительные переговоры ничего нам не дадут, президент, полагаю, сделает все необходимое, чтобы положить конец обогащению урана [Тегераном] и покончить с иранской ядерной программой», — добавил Вэнс.

Вице-президент отметил, что принимать окончательное решение в данном вопросе будет Трамп, и «время дипломатии на исходе».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран. Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками.

Ранее бывший глава Пентагона рассказал, к чему приведет удар США по Ирану.

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