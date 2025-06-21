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Путин рассказал, куда смогут дойти российские войска на Украине

Путин на ПМЭФ ответил на вопрос, куда ВС РФ смогут дойти на Украине
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ ответил на вопрос гендиректора телеканала Sky News Arabia Надима Котеича о том, куда армия России сможет дойти на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Какой конечный итог вы видите? Куда может дойти ваша армия?» — спросил Котеич.

«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша», — ответил Путин.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине услышат заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия не исключает возможности «забрать» Сумы.

18 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие за минувшие сутки заняли ряд позиций и рубежей у Веселого на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины. Военный эксперт отметил, что российская сторона ведет активные бои на участке фронта от юго-запада Красноармейска в ДНР и вплоть до Запорожской области.

Ранее Путин назвал число волн расширения НАТО.

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