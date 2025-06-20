Путин назвал число волн расширения НАТО

Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что НАТО расширялось шесть раз на восток с того момента как России обещали не расширять альянс.

Путин также назвал игнорирование призывов России о нерасширении НАТО рудиментами древней неоколониальной политики.

Накануне Путин заявил, что Россия не рассматривает перевооружение НАТО как угрозу своей безопасности благодаря военной самодостаточности. Путин также заявил, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, но серьезно ухудшит отношения с Россией. Он уточнил, что Германия, как и другие европейские страны, более не считается нейтральным государством в конфликте.

Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ продлилось 55 минут. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин оценил темпы наращивания поставок оружия для нужд СВО.