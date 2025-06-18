Военный эксперт сообщил о продвижении ВС РФ у границы ДНР с Днепропетровской областью

Российские военнослужащие за минувшие сутки заняли ряд позиций и рубежей у Веселого на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил военный эксперт Андрей Марочко, фрагмент выпуска размещен в его Telegram-канале.

«На данный момент наши военнослужащие очень активно развивают успех на стыке Днепропетровской области и Донецкой народной республики», — заявил он.

По словам Марочко, заметное продвижение на линии боевого соприкосновения произошло в районе населенного пункта Веселое. Помимо этого, активное наступление ВС РФ было замечено и на других участках фронта.

Военный эксперт отметил, что российская сторона ведет активные бои на участке фронта от юго-запада Красноармейска в ДНР и вплоть до Запорожской области.

16 июня глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские военные зашли в Днепропетровскую область на нескольких участках. По его словам, войска создают необходимый плацдарм для более выгодного охвата и взятия под контроль населенного пункта Красноармейск (украинское название — Покровск).

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта в Харьковской области.