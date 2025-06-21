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Экс-глава МИД Австрии положительно высказалась о российском меморандуме по Украине

Кнайсль назвала содержательными положения российского меморандума по Украине
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Максим Блинов/РИА Новости

Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль назвала содержательными положения российского меморандума по Украине. Об этом она сказала в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Она уточнила, что речь идет лишь о технических гуманитарных вопросах, например, об обмене военнопленными. Стороны пока находятся на стадии политических переговоров.

Кнайсль отметила, что Украина полностью отвергла российский меморандум. То есть в настоящее время Москва и Киев занимают абсолютно несовместимые позиции. Таким образом экс-дипломат ответила на вопрос журналистов, продвинут ли российско-украинские переговоры в Стамбуле политическое урегулирование конфликта.

19 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры, указав, что Москва «готова решать вопросы по стамбульским принципам», предложенным в 2022 году.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. На них стороны договорились обменяться меморандумами.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Ранее Зеленский признал, что Украина не хочет воевать до 2026 года.

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