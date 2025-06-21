Кнайсль назвала события в Иране «огромной диверсией»

Последние события в Иране являются «огромной диверсией». Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в беседе с ТАСС.

«То, что происходит сейчас, — это одна огромная диверсия. Многое из этого было бы невозможно, если бы сотни, тысячи иранцев не сотрудничали с израильтянами, с американцами», — отметила она.

Кнайсль подчеркнула, что в Иране ведется шпионаж: британцы, американцы и израильтяне имеют там свое влияние.

Экс-министр иностранных дел Австрии добавила, что «сценарий израильского или американского нападения на Иран существует уже более 20 лет».

На этой неделе издание The Wall Street Journal писало, что президент США Дональд Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран. Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками. Глава государства пояснил, что пока воздерживается от окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется война Израиля и Ирана для России.