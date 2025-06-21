Глава МИД Ирана планирует посетить Москву в понедельник и встретиться с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планирует посетить Москву 23 июня и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила журналист телеканала NBC Андреа Митчелл.

»[Аракчи] планирует отправиться в Москву в понедельник, чтобы встретиться с Владимиром Путиным», — поделился Митчелл в эфире телеканала.

До этого агентство Reuters сообщало, что специальный посланник США Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз общались по телефону с тех пор, как Израиль начал наносить удары по Ирану.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.

Ранее Россия предостерегла США от вмешательства в конфликт Ирана и Израиля.