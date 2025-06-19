Стало известно о переговорах Ирана и США на фоне обострения конфликта с Израилем

Reuters: Иран провел переговоры с США на фоне обострения конфликта с Израилем

Специальный посланник США Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз общались по телефону с тех пор, как Израиль начал наносить удары по Ирану. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По словам трех дипломатов, попросивших не называть их имен, стороны обсуждали варианты разрешения ситуации, при этом Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, если Израиль не прекратит атаки.

18 июня американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не примет его «последний ультиматум». По его словам, воздушное пространство над Ираном находится под контролем США, а сама страна осталась без систем ПВО. Он добавил, что его терпение в отношении Ирана уже давно кончилось.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Россия предостерегла США от вмешательства в конфликт Ирана и Израиля.