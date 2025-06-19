Россия предостерегла США от вмешательства в конфликт Ирана и Израиля

Российская Федерация предостерегает США от военного вмешательства в конфликт между Ираном и Израилем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

По ее словам, такой шаг Соединенных Штатов стал бы крайне опасным, с поистине непредсказуемыми негативными последствиями.

Как отметила дипломат, Москва надеется, что в ситуации с Ираном и Израилем возобладает «понимание безальтернативности поиска взаимоприемлемых переговорных развязок, существующих, имеющихся на сегодняшний день проблем».

18 июня президент США Дональд Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не примет его «последний ультиматум». По его словам, воздушное пространство над Ираном находится под контролем США, а сама страна осталась без систем ПВО.

Американский лидер также сказал, что его терпение в отношении Ирана уже давно кончилось, поэтому они «занимаются тем, чем занимаются». Он вновь напомнил, что уже давал иранским властям 60 дней на устранение противоречий вокруг ядерной программы, однако «они совершили ошибку». Трамп добавил, что пока что ничего не закончено, отметив, что может произойти много плохих вещей.

Ранее букмекеры оценили вероятность удара США по Ирану до июля.