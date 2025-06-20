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Небензя посоветовал Киеву принять меморандум РФ

Небензя: Киеву следует принять меморандум РФ, дальше будет хуже
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John Minchillo/AP

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя посоветовал Киеву принять российский меморандум, так как «дальше будет только хуже». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять. Дальше все для Киева будет обстоять только хуже», — отметил Небензя.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что конфликт России и Украины можно разрешить только путем договоренностей.

По ее словам, Вашингтон внимательно наблюдает за переговорами между Москвой и Киевом и сам не выключается из процесса. Брюс отметила, что «единственный способ, которым этот [конфликт] закончится, — это чтобы две стороны встретились и пришли к какому-то соглашению».

19 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры, указав, что Москва «готова решать по стамбульским принципам», предложенным в 2022 году.

Ранее Зеленский признал, что Украина не хочет воевать до 2026 года.

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