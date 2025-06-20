Путин заявил, что с удовольствием приедет в Китай

Путин заявил, что с удовольствием воспользуется приглашением приехать в КНР

Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием совершит визит в Китай. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

«У нас график нашей совместной работы расписан, я с удовольствием воспользуюсь приглашением председателя Китайской Народной Республики (Си Цзиньпина. — «Газета.Ru») и приеду в Китай с визитом в связи с окончанием Второй мировой войны и победой над милитаристской Японией, поучаствую и в саммите ШОС», — сказал глава государства.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что следующая встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в Китае на саммите ШОС в конце августа — начале сентября. По его словам, полноформатные переговоры между лидерами РФ и КНР состоятся 2 сентября в Пекине на полях празднования 80-летия победы над Японией.

15 июня Путин направил Си Цзиньпину телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения. В тот день председателю КНР исполнилось 72 года. Президент пожелал китайскому лидеру всего самого наилучшего.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и РФ «закалена огнем и скреплена кровью».