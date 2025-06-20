Путин рассказал о воровстве Украиной денег своих западных спонсоров

Путин: Украина хочет все больше и больше денег от западных спонсоров

Украина хочет все больше и больше денег от своих спонсоров за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Смысл и цель (создания Украиной угрозы приграничным территориям РФ. — «Газета.Ru») была только в одном – цель политического характера. Показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы», — сказал глава государства.

По его словам, украинцы уже получили от них почти $250 млрд.

«Нет — мало. Еще, еще, еще хотят. И половину разворовывают еще к тому же, если не больше», — добавил российский лидер.

17 июня украинский президент Владимир Зеленский, выступая на спецзаседании лидеров государств «Группы семи»(G7), попросил страны Запада о ежегодном финансировании Украины в размере $40 млрд.

Также он просил поставить Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО) и профинансировать производство беспилотников-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается украинская сторона.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее евродепутат раскрыл стратегию Европы по помощи Украине без США.