Европа намерена и без США продолжать финансировать Киев и осуществлять поставки ВСУ, однако она проиграет. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

«Сейчас Брюссель намерен финансировать войну на Украине и отправлять оружие, даже в ограниченном количестве… без Америки европейские либеральные лидеры и глобалисты, которые ненавидят Россию, в конечном итоге проиграют, это всего лишь вопрос времени», — подчеркнул он.

По оценке Благи, европейские элиты будут делать все, чтобы поддерживать продолжение конфликта, уже без США. Это невозможно, поскольку у Брюсселя нет столько денег и ресурсов, отметил Блага.

9 марта телеканал NBC News сообщил, что США не возобновят поддержку Украины даже в случае подписания соглашения о полезных ископаемых. Кроме того, по информации журналистов, Белый дом добивается прогресса на пути к проведению выборов в республике, а также рассматривает вариант ухода Зеленского с поста президента.

Ранее в Госдуме заявили о намерении Украины сорвать миротворческие усилия России и США.