Путин заявил об ошибках в ходе приватизации в России

Путин: в ходе приватизации в России было допущено много ошибок

Во время реализации приватизации в России было допущено много ошибок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«О том, что в ходе приватизации, конечно, много было допущено несправедливости <...> все это понятно. И с точки зрения социальной справедливости это далеко были не лучшие решения. Но еще худшим решением будет сейчас начать все назад забирать», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сегодня следует выработать нормативную базу, которая будет регулировать сроки давности приватизации. По словам президента, данную тему нужно закрыть раз и навсегда.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление российского лидера длилось 55 минут. После него глава государства приступил к ответам на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В ходе выступления президент заявил, что «возня» вокруг аэропорта Домодедово идет уже много лет. Путин отметил, что спор возник давно и вылился в соответствующее решение суда, но эта ситуация не имеет ничего общего с национализацией.

Ранее Путин заявил о необходимости обсуждать вопросы приватизации до их решения.