На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил об ошибках в ходе приватизации в России

Путин: в ходе приватизации в России было допущено много ошибок
close
Иван Секретарев/РИА Новости

Во время реализации приватизации в России было допущено много ошибок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«О том, что в ходе приватизации, конечно, много было допущено несправедливости <...> все это понятно. И с точки зрения социальной справедливости это далеко были не лучшие решения. Но еще худшим решением будет сейчас начать все назад забирать», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сегодня следует выработать нормативную базу, которая будет регулировать сроки давности приватизации. По словам президента, данную тему нужно закрыть раз и навсегда.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление российского лидера длилось 55 минут. После него глава государства приступил к ответам на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В ходе выступления президент заявил, что «возня» вокруг аэропорта Домодедово идет уже много лет. Путин отметил, что спор возник давно и вылился в соответствующее решение суда, но эта ситуация не имеет ничего общего с национализацией.

Ранее Путин заявил о необходимости обсуждать вопросы приватизации до их решения.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами