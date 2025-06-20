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Путин сравнил с возней тему национализации Домодедово

Путин: возня на тему Домодедово шла много лет, это не национализация
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Shutterstock

«Возня» вокруг аэропорта Домодедово идет уже много лет, спор возник давно и вылился в соответствующее решение суда, но эта ситуация не имеет ничего общего с национализацией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

«Возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами, он идет много лет и в конце концов вылился в известное решение суда», — заявил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что произошедшее не имеет ничего общего с национализацией. Путин напомнил, что национализация — это процесс, который прописан в законе. И в данном случае эти законы не применялись, заключил президент.

17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. На фоне решения суда облигации авиагавани резко упали в цене. Аэропорт при этом продолжает работу в обычном режиме.

Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Как сообщали в Генпрокуратуре, собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля.

Согласно материалам суда, эти государства следуют политике Запада по нанесению поражения России. По данным прокуратуры, Каменщик и Коган выводили из России средства под видом выплаты долгов иностранным кредиторам и дивидендов.

Каменщик обжаловал решение суда о передаче его активов в доход государства, его апелляция была зарегистрирована 20 июня.

Ранее Росимущество стало владельцем операционных компаний Домодедово.

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