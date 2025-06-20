Путин заявил о дискуссиях на ПМЭФ из-за проблемы высокой ставки

Президент России Владимир Путин заявил, что осведомлен об обсуждениях на ПМЭФ, касающихся проблем, вызванных высокой ключевой ставкой, и выразил пожелание, чтобы темпы кредитования не опускались ниже ожиданий Центробанка. Об этом он рассказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На заседании 6 июня Центробанк впервые с 2022 года принял решение о снижении ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов — до 20%. Данное решение регулятора совпало с ожиданиями финансового рынка. Ряд экспертов назвали его историческим, подчеркнув, что оно является позитивным сигналом как для участников рынка, так и для предпринимателей. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», прогнозируют снижение ставок по вкладам и кредитам, а также умеренное ослабление рубля в среднесрочной перспективе.

20 июня Владимир Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Путин планирует дать оценку текущей международной обстановке и рассказать о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответов на вопросы модератора.

Ранее ЦБ пообещал снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции.