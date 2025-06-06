«Исторический день». ЦБ снизил ключевую ставку впервые с 2022 года

Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%

ЦБ на заседании 6 июня снизил ключевую ставку впервые с 2022 года — сразу на 100 базисных пунктов, до 20%. Решение регулятора совпало с прогнозом финансового рынка. Некоторые эксперты назвали его историческим, отметив, что оно однозначно стало позитивным и для участников рынка, и для предпринимателей. Теперь экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают снижения ставок по вкладам и кредитам, а также умеренного ослабления рубля в среднесрочной перспективе.

ЦБ объяснил свое решение снизить ключевую ставку до 20% тем, что проинфляционные риски в экономике немного упали, но по-прежнему остаются доминирующими над дезинфляционными факторами в среднесрочной перспективе.

В Банке России отметили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — поясняется в пресс-релизе.

По оценке ЦБ, годовая инфляция по состоянию на 2 июня 2025 года замедлилась до 9,8%.

Среди ключевых факторов риска регулятор назвал возможное более длительное превышение темпов роста экономики над сбалансированной траекторией. По оценке ЦБ, внутренний спрос продолжает опережать возможности расширения предложения, что сохраняет давление на цены. Дополнительную нагрузку создают высокие инфляционные ожидания, которые в мае 2025 года, по оценкам регулятора, составили 11,4% в годовом выражении.

Также риски связаны с возможным ухудшением внешнеторговой конъюнктуры. В частности, снижение темпов глобального роста и падение цен на нефть ниже $60 за баррель при усилении торговых противоречий может усилить давление на рубль, что, в свою очередь, станет дополнительным инфляционным фактором.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В числе дезинфляционных факторов — замедление роста кредитования и потребительского спроса на фоне сохранения высокой ключевой ставки. Также на замедление инфляции может повлиять снижение геополитической напряженности, что улучшит внешнеэкономические условия.

ЦБ указал, что в 2025 году продолжится нормализация бюджетной политики, что окажет дезинфляционное воздействие. Однако любые изменения в объемах государственных расходов или параметрах налоговой политики могут потребовать коррекции денежно-кредитного курса.

Что сказала Набиуллина

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции пояснила логику регулятора при принятии дальнейших решений о ключевой ставке.

«Если влияние бюджета будет менее дезинфляционным, чем это заложено в анонсированных планах, потребуется корректировка траектории ключевой ставки. Также остаются риски со стороны геополитики, ситуация в которой непредсказуема. Ключевая ставка в 21% была установлена в конце октября, и чтобы она полностью транслировалась в экономику инфляции, требуется не менее трех кварталов. Это означает, что с учетом инерции и лагов, наше предыдущее решение продолжит обеспечивать торможение инфляции. И в условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности», — подчеркнула глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, этот подход может предполагать паузы между шагами. Глава ЦБ подчеркнула, что если инфляция перестанет устойчиво снижаться, и тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки.

«Для дальнейшей дезинфляции нам нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. Это возможно даже при снижении ставки, если одновременно уменьшается инфляция и инфляционные ожидания. Наше дальнейшее решение будет направлено на достижение цели по инфляции вблизи 4% в следующем году»,

— заключила Набиуллина.

close Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

ЦБ своим решением о снижении ставки задал курс на смягчение денежно-кредитной политики, отметил кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он назвал решение ЦБ ожидаемым.

«Наши расчеты подтвердились — именно 6 июня ожидалось первое снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 20%. Вероятность такого исхода росла все последние недели — трендовые индикаторы инфляции показывали замедление роста цен, а рубль оставался очень крепким. Можно было и еще удерживать 21%, но уже возникал риск скатывания экономики в стагнацию с перспективой рецессии — вот его и решили купировать. Без форс-мажоров ожидается дальнейшее затухание инфляции и развитие уже нового цикла — курс на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ задан», — отметил Зельцер.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин назвал решение «историческим».

«Сегодня исторический день: начался период смягчения денежно-кредитной политики. Я очень рад, что сегодня мы увидели снижение ключевой ставки: это однозначно является позитивным сигналом финансовому рынку и всему предпринимательскому сообществу», — подчеркнул экономист.

Что будет с вкладами

Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают снижения ставок по вкладам на 1 процентный пункт в ближайшие две недели после заседания ЦБ. Ставки по вкладам уже второй месяц постепенно снижаются — средняя максимальная ставка по депозитам уже опустилась до 19,38%. В начале 2025 года еще встречались вклады под 25%.

«Большинство банков, ожидая небольшого смягчения денежно-кредитной политики, уже снизили ставки. По депозитам максимальная ставка останется на уровне 19% — максимум 20% (если не брать в расчет промо-вклады). Заметно уменьшится срок, на который вклад можно внести по самой высокой ставке. В большинстве банков ранее этот срок составлял полгода, сейчас снизился до четырех-пяти месяцев», — пояснил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин.

Минимальные ставки по вкладам будут на уровне 14-16%, спрогнозировал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Банки скорректируют свои предложения в ближайшие дни. В первую очередь снизятся ставки по вкладам на срок более полугода. Поэтому сейчас целесообразно положить средства на депозит со сроком побольше (на несколько лет). Такая стратегия, по моим оценкам, с высокой вероятностью позволит получить наиболее высокий доход. При этом в любом случае по вкладам на разные сроки ставки будут оставаться очень привлекательными: они будут серьезно опережать уровень инфляции, а, значит, у населения будет возможность не только сохранять в реальном выражении, но и приумножать свои сбережения», — сказал Балынин.

Что будет с кредитами

Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают снижения ставок по ипотеке и потребительским кредитам тоже на 1 процентный пункт . Однако кредитные ставки будут уменьшаться медленнее, чем депозитные.

«В ближайшие месяцы значительного уменьшения ставок не прогнозируется: по рыночным ипотечным программам они могут доходить до 25–35%, а потребительские займы останутся на отметке 25% и более. Банки станут более избирательными при одобрении кредитов из-за ужесточенных требований к заемщикам и повышенных рисков, что снизит доступность заемных средств. Срок выдачи ипотеки также планируется постепенно понижать, поскольку длительные кредиты означают повышенные риски. Во второй половине года вероятно плавное снижение ставок, если инфляция замедлится, а ЦБ начнет постепенно уменьшать ключевую ставку, возможно, до 17–20%», — допустил в беседе с «Газетой.Ru» член Совета Федерации Олег Голов.

По его прогнозу, в таком случае ипотечные ставки снизятся до 20–25%, а потребительские кредиты станут немного дешевле, но останутся дорогими. Существенное улучшение условий кредитования, включая снижение ипотечных ставок до 12–15%, сенатор ожидает не раньше 2026 года при благоприятном экономическом сценарии.

«В текущих условиях Центробанку стоит шире применять инструменты, выходящие за пределы ключевой ставки. Например, ужесточить параметры потребительского кредитования, чтобы ограничить спрос на импортные товары до тех пор, пока отечественные производители не смогут их заместить. При этом краткосрочные потребкредиты (на бытовую технику и т.п.) сейчас не представляют серьезной угрозы. Гораздо более значимым остается ипотечный сегмент — он имеет системное значение для экономики», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» экономист, член Генсовета «Деловой России» Олег Николаев.

Что будет с рублем

Ключевая ставка не оказывает мгновенного влияния на курс рубля, но поддерживает национальную валюту в среднесрочной перспективе. Из-за высоких ставок по вкладам растет спрос на рубли, и это толкает вверх курс нацвалюты. В то же время снижение ключевой ставки вызывает обратную тенденцию. Экономисты подчеркнули, что снижение курса рубля произойдет не сразу, и сейчас нацвалюта очень крепка — в начале лета курсы доллара, евро и юаня падали на минимумы с мая 2023 года.

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«Такой крепкий рубль многих застал врасплох: +25% у тех, кто ставил на рост рубля, и такой же процент, но уже убытка у тех, кто играл против национальной валюты. В том числе за счет укрепления рубля и удалось сбить девальвационные настроения и инфляционные ожидания. Сейчас факторы курса рубля могут сыграть от обратного и перестать поддерживать нацвалюту. Ставка ЦБ снижается, вскоре и притоки валюты от экспортеров сократятся, а импорт возрастет», — подчеркнул Зельцер.

Экономист ожидает возврат курса доллара в область 85–90 рублей, а юаня — в район 11,5–12 рублей, и к концу августа курсы ждет на верхних границах прогнозных диапазонов. Щербаченко ожидает, что доллар будет стоить 70-75 рублей, евро — 86-91 рубль, юань — 10-12 рублей в зависимости от экономических условий.

Что будет со ставкой

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 25 июля. Экономисты ожидают либо сохранения ключевой ставки на уровне 20%, либо ее снижения до 18-19%.

«По нашим оценкам, среднегодовая ключевая ставка в 2025 году составит около 19,5%. Поскольку в первой половине года ставка удерживалась на уровне 21%, во второй половине возможен ее спуск к 18%, а к декабрю — до 17%. При этом эффект от снижения ставки будет заметен на экономике уже в 2026 году»,

— считает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По мнению Балынина, на следующем заседании будет рассматриваться три варианта: сохранение ключевой ставки на уровне 20%, снижение на 1 п.п. (до 19%) и снижение на 2 п.п. (до 18%). По состоянию на сегодня экономист оценил вероятность принятия решения в пользу каждого из этих вариантов равнозначной. Однако он не сомневается, что в 2025 году ключевая ставка будет еще снижена.

«Учитывая слом тренда на сегодняшнем заседании, а также замедление инфляции и охлаждение, можно ожидать снижения ставки. Но геополитические риски по-прежнему актуальны, а август традиционно является сложным месяцем для банков. Поэтому прогнозируем, что ставка будет в диапазоне 19-20%. Важно обращать внимание на словесные интервенции представителей Банка России, данные по инфляции и другие макроэкономические показатели», — сказал «Газете.Ru» кандидат экономический наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин.