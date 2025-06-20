Путин рассказал об отношениях России и Китая

Путин: отношения России и Китая не направлены против кого-либо

Отношения России и Китая не направлены против кого-либо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вот Россия и Китай формируют новый мир. Мы ничего не ломаем, понимаете? В этом вся проблема. Мы же никому не создаем сложности. Вот зампремьера Госсовета [КНР Дин Сюэсян] сказал: наша дружба, наши отношения не направлены против кого бы то ни было», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия дружит с тем, кто хочет идти вперед. По его словам, партнеры российской стороны должны быть готовы к возможным вызовам.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В ходе выступления президент отметил, что Россия и Китай не формируют, а только оформляют новый миропорядок. По словам главы государства, он возникает естественным образом.

Ранее Путин заявил, что Россия ценит объективную позицию Китая по Украине.