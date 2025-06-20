Путин выразил поддержку Ирану в его работе над мирным атомом

Россия всегда поддерживает Иран в его работе по мирному атому. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы поддерживаем Иран в борьбе за его законные интересы, в том числе в борьбе за его интересы по мирному атому. И мы всегда занимали эту позицию. Принципиальная наша позиция в данном случае и в этом конфликте не поменялась», — сказал российский лидер.

До этого Путин сказал, что Россия не стремится к посредничеству в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, но предлагает свои идеи и находится в контакте как с одной, так и с другой стороной.

Глава государства также выразил надежду, что угрозы в адрес лидеров стран в ходе конфликта между Израилем и Ираном не выйдут за пределы риторики.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.