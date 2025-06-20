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Путин заявил, что Украина отказывалась идти на переговоры из-за позиции Запада

Путин: Украина не шла на переговоры, поскольку Запад искал выгоду в ситуации
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказывалась идти на переговоры с РФ о прекращении конфликта, поскольку страны Запада были уверены в своей способности извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на ПМЭФ.

До этого президент глава государства заявил, что русские и украинцы являются одним народом. Вместе с тем он сказал, что в «этом смысле вся Украина наша».

Сегодня, 20 июня, Путин принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2025. В ходе выступления он проанализировал текущую ситуацию в мире и представил информацию о состоянии российской и мировой экономики. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что на Украине «много наших ребят».

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ПМЭФ – 2025
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