Путин оценил темпы наращивания поставок оружия для нужд СВО

Меры по наращиванию объемов поставок вооружений для решения задач специальной военной операции (СВО) реализуются в кратчайшие сроки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружений. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что в апреле 2025 года прошло обсуждение вопросов, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для выполнения задач спецоперации. По словам Путина, намеченные тогда меры реализуются.

«Однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, что называется, здесь и сейчас, в режиме реального времени, исходя из текущих нужд», — подчеркнул президент.

19 мая командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что целью СВО на Украине является противодействие противникам, угрожающим безопасности России. По его словам, российская армия смогла доказать, что военный блок НАТО далек от той силы и мощи, которая декларировалась прежде.

До этого президент РФ заявил, что обеспечение интересов людей, считающих Россию родиной, является одной из целей спецоперации.

Ранее Путин назвал долю современных вооружений в стратегических ядерных силах России.