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Путин: новый миропорядок возникает естественным образом

Путин: Россия и Китай только оформляют новый миропорядок

Президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия и Китай не формируют, а только оформляют новый миропорядок.

По словам главы государства, он возникает естественным образом.

«Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом, это все равно что восход солнца, от этого никуда не деться», — заявил президент.

По его словам, Москва и Пекин расчищают дорогу для этого процесса с тем, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран.

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, президент Индонезии Прабово Субианто назвал Россию и Китай странами, которые всегда сражались за справедливость. Он отметил координирующую роль этих двух государств.

Вступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ продлилось 55 минут. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в Турции рассказали, как Россия и Китай создали «кошмар» для Запада.

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