В Турции рассказали, как Россия и Китай создали «кошмар» для Запада

Союз РФ и КНР оказался кошмаром для западного мира во главе с США, поскольку созданный ранее под эгидой Соединенных Штатов баланс сил разрушается. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

«Защитники атлантической системы, построенной США и Европой, описывают постоянно углубляющуюся стратегию альянса между Китаем и Россией как «зловещее будущее». В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью. Потому что США рассматривают любое сближение России и Китая как вопрос выживания», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, мир вступает в период, когда альянс Китая и России нарушит статус-кво, созданный США в Европе и Азии. При этом характер этого альянса окажет глубокое влияние не только на распределение сил в Атлантическом и Тихоокеанском регионе, но и на баланс в других частях мира.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике.

Ранее США испугались России и КНДР перед выборами.