Возможный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и канцлера Германии Фридриха Мерца не имеет смысла, поскольку только РФ и США могут реально решать вопросы, без участия стран Европы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

«В этой ситуации реальные решения возможны между Соединенными Штатами и Россией. Вице-президент США Джей Ди Венс верно сказал, что «европейцев не должно здесь быть». Они лишь прокси-силы американцев», — сказал политик.

Он также заявил о необходимости поощрять любую попытку диалога Берлина с Москвой. По словам депутата, это позволит избежать эскалации конфликта на Украине, которая может произойти в случае решения Мерца передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

18 июня президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с канцлером ФРГ.

В то же время лидер РФ выразил сомнения в способности Германии выступать посредником на переговорах с Украиной из-за поставок оружия Киеву. Он отметил, что поставка Германией ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, но серьезно ухудшит отношения с Россией. Путин уточнил, что Германия, как и другие европейские страны, более не считается нейтральным государством в конфликте.

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