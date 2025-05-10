Мерц пригрозил России санкциями

Мерц: если Россия отвергнет перемирие, то будет ужесточение санкций

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она отвергнет длительное перемирие в рамках конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

«Если Россия отвергнет перемирие, то будет серьезное ужесточение санкций и будет продолжена масштабная помощь Украине — политическая, финансовая и военная. (Президент США. — «Газета.Ru») Дональд Трамп, очевидно, теряет терпение по отношению к (президенту РФ Владимиру. — «Газета.Ru») Путину», — сказал он.

Накануне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин продолжит оставаться одним из главных союзников Украины и будет поддерживать Киев, пока Россия не прекратит конфликт.

До этого еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отверг возможность «дружеских отношений» ЕС и России, поскольку Москва якобы является самой большой угрозой для континента. По утверждению политика, дружба с президентом России Владимиром Путиным якобы спровоцирует Кремль на агрессивную «внутреннюю и внешнюю политику», а также внесет смятение в ряды Запада.

Ранее Мерц выступил за быстрое прекращение боев на Украине.