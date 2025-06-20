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Путин заявил о стремлении России к сбалансированному развитию мира

Путин: Россия стремится к сбалансированному развитию мира
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Иван Секретарев/РИА Новости

Россия стремится к сбалансированному развитию мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Прежде всего, мы стремимся к тому, чтобы развитие мира было сбалансированным, чтобы это развитие отвечало интересам как можно большего числа стран», — сказал глава государства.

20 июня Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ, в ходе которого заявил, что в настоящее время в мире нужно построить новую модель развития, которая не будет включать в себя принципы неоколониализма. Также Путин подчеркнул, что сегодня глобальные вызовы требуют глобального ответа.

Помимо этого, глава государства подчеркнул, что старые механизмы глобализации уже изжили себя и дискредитировали.

Всего выступление главы государства продлилось 55 минут. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил об агрессивной борьбе за умы людей в мире.

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