Путин заявил о стремлении России к сбалансированному развитию мира

Россия стремится к сбалансированному развитию мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Прежде всего, мы стремимся к тому, чтобы развитие мира было сбалансированным, чтобы это развитие отвечало интересам как можно большего числа стран», — сказал глава государства.

20 июня Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ, в ходе которого заявил, что в настоящее время в мире нужно построить новую модель развития, которая не будет включать в себя принципы неоколониализма. Также Путин подчеркнул, что сегодня глобальные вызовы требуют глобального ответа.

Помимо этого, глава государства подчеркнул, что старые механизмы глобализации уже изжили себя и дискредитировали.

Всего выступление главы государства продлилось 55 минут. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил об агрессивной борьбе за умы людей в мире.