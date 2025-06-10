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Путин заявил об агрессивной борьбе за умы людей в мире

Путин: в мире идет борьба за влияние на умы, продавливаются тоталитарные модели
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Гавриил Григоров/РИА Новости

В современном мире идет агрессивная борьба за влияние на умы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, пишет РИА Новости.

«Мы видим — в современном мире ценностное и смысловое пространство подвергается жесткой конкуренции… Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей», — отметил российский лидер.

По словам главы государства, традиционные ценности в современном мире объявляются устаревшими. Вместо них, как отметил президент, продавливаются так называемые неолиберальные, а по своей сути тоталитарные модели. Путин отметил, что они настойчиво внедряются не только в ряде стран Запада, но и продвигаются по всему миру.

До этого Владимир Путин раскритиковал некоторые страны за высокомерие. По словам президента, это одно из самых разрушительных качеств в современном мире, подчеркнув, что для России это нехарактерно.

Глава государства не стал называть конкретные страны, о которых идет речь. Однако добавил, что они относятся к другим свысока, «бесконечно и навязчиво поучают».

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