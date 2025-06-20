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Путин заявил, что благодаря системам наблюдения с ИИ в Москве снизился уровень нарушений

Путин: системы наблюдения с ИИ позволили снизить уровень нарушений в Москве
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Внедрение систем наблюдения с искусственным интеллектом (ИИ) позволило снизить число правонарушений в Москве. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Яркими примерами здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта, что позволило кардинально снизить количество правонарушений, скажем, в Москве», — сказал президент.

Также на заседании российский лидер рассказал, что в стране создают национальную цифровую транспортно-логистическую платформу.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

18–21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. С 2006-го в нем участвует президент России.

Ранее Путин заявил о развитии инфляционной динамики выше ожиданий.

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ПМЭФ – 2025
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