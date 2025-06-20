Путин заявил о развитии инфляционной динамики выше ожиданий

Инфляционная динамика в России развивается лучше ожиданий рынка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты, чем даже предсказывал Банк России», — сказал президент.

По словам российского лидера, это дало возможность перейти к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики.

В рамках этого же заседания Путин заявил, что за первые четыре месяца 2025 года ВВП страны вырос на 1,5% в годовом выражении.

20 июня глава государства участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Путин даст оценку текущей международной обстановке и расскажет о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление российского лидера на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответов на вопросы модератора.

ПМЭФ-2025 проходит в Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год.