Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о важнейшей задаче властей на 2025 год.

По его словам, важнейшей задачей на текущий год является переход российской экономики к сбалансированному росту.

Также Путин заявил, что России крайне важно на постоянной основе поддерживать статус одной из крупнейших экономик мира. Он отметил, что за первые четыре месяца 2025 года ВВП страны вырос на 1,5% в годовом выражении.

20 июня Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, глава государства планирует дать оценку текущей международной обстановке и рассказать о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию.

Ранее Путин перед заседанием ПМЭФ провел международную встречу.