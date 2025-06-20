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В Кремле озвучили цели возможной встречи Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа должна зафиксировать итоги домашней работы РФ и США
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Evan Vucci/AP

Российско-американский саммит должен стать результатом широкомасштабной работы на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, сперва должна быть выполнена домашняя работа на экспертном уровне.

«И потом уже, для фиксации результатов такой домашней работы, можно заводить речь о встрече на высшем уровне», — сказал он.

До этого Песков заявил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет полезна, но только в случае хорошей подготовки. По его словам, предстоящим переговорам должна предшествовать большая экспертная работа, но она пока не ведется.

По словам Пескова, пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США.

16 июня встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе американской стороны.

Ранее Песков назвал условие для встречи Путина с Трампом и Зеленским.

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