На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков оценил важность переговоров Путина и Трампа

Песков: лидеры РФ и США дают импульс отношениям стран и по телефону
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Импульс отношениям РФ и США президенты двух стран дают регулярно, общаясь по телефону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом Песков ответил на вопрос о возможной встрече президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.

«Это действительно очень содержательное, очень конструктивное общение. Поэтому импульсы они посылают», — сказал Песков.

Отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он также рассказал о контактах спецслужб России и США. Как уточнил Песков, сотрудничество в сфере безопасности — это «отдельный трек, он такой, достаточно чувствительный, поэтому это отдельный совсем процесс».

Кроме того РФ продолжает контакты с представителями спецслужб Ирана и Израиля на фоне развития военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами