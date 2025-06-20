Песков оценил важность переговоров Путина и Трампа

Песков: лидеры РФ и США дают импульс отношениям стран и по телефону

Импульс отношениям РФ и США президенты двух стран дают регулярно, общаясь по телефону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом Песков ответил на вопрос о возможной встрече президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.

«Это действительно очень содержательное, очень конструктивное общение. Поэтому импульсы они посылают», — сказал Песков.

Отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), он также рассказал о контактах спецслужб России и США. Как уточнил Песков, сотрудничество в сфере безопасности — это «отдельный трек, он такой, достаточно чувствительный, поэтому это отдельный совсем процесс».

Кроме того РФ продолжает контакты с представителями спецслужб Ирана и Израиля на фоне развития военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Трампом.