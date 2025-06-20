В Кремле прокомментировали задержание бизнесмена Карапетяна в Армении

Российская сторона готова оказывать помощь главе компании «Ташир», миллиардеру Самвелу Карапетяну после его задержания в Армении. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российскими гражданами. И мы, конечно же, ожидаем, что все его законные права соблюдены», — заявил он.

18 июня суд в Ереване на два месяца арестовал Карапетяна. Гаспарян назвала это решение абсолютно незаконным. Адвокат уточнила, что защита предпринимателя подаст апелляцию на его арест «сегодня — завтра».

Карапетян в ходе судебного заседания отверг обвинения против себя и назвал их беспочвенными. При этом адвокат бизнесмена Рубен Акопян отметил, что сторона обвинения выглядела неубедительно.

Ранее Армения ответила нотой на высказывания в России по делу Карапетяна.