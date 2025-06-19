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Армения ответила нотой на высказывания в России по делу Карапетяна

Армения сочла вмешательством в свои дела высказывания в России о деле Карапетяна
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David Mdzinarishvili/Reuters

Армения направила российской стороне официальную ноту из-за вмешательства во внутренние дела республики после высказываний, связанных с делом против главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян. Об этом сообщает Armenia Today.

Дипломат подчеркнул, что в эфире российского телевидения были озвучены неприемлемые призывы, искаженные оценки и личные оскорбления, в том числе в адрес руководства Армении. За этим последовали аналогичные высказывания от российских политиков и представителей большинства в правительстве РФ.

Мирзоян добавил, что подобное противоречит традиционной дружбе между Арменией и Россией и документам, регулирующим отношения двух стран.

До этого сообщалось, что суд в Ереване на два месяца арестовал Карапетяна.

18 июня стало известно, что Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Брат Самвела Карапетяна, бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил журналистам, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви. Изначально была информация, что миллиардера задержали, но в МВД ее опровергли. При этом СМИ писали, что у предпринимателя прошли обыски.

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».

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