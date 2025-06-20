Силуанов заявил, что надо быть скромнее в желаниях

Силуанов: для обеспечения финансовой стабильности надо быть скромнее в желаниях

Сейчас следует быть скромнее в желаниях для обеспечения финансовой стабильности. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.

«Но что надо делать бюджету, чтобы финансовую стабильность обеспечивать? Надо быть скромнее в желаниях в первую очередь в этих условиях. Это абсолютно точно», — сказал глава Минфина на деловом завтраке Сбера на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые аспекты текущей модели экономического роста в России уже не работают, и требуется поиск новых подходов.

При этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в российской экономике «по цифрам» наблюдается охлаждение, а по индикаторам она находится на грани перехода в рецессию.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной — гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее в Минфине назвали ключевую ставку «сиюминутной проблемой».