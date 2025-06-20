На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силуанов заявил, что надо быть скромнее в желаниях

Силуанов: для обеспечения финансовой стабильности надо быть скромнее в желаниях
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Сейчас следует быть скромнее в желаниях для обеспечения финансовой стабильности. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.

«Но что надо делать бюджету, чтобы финансовую стабильность обеспечивать? Надо быть скромнее в желаниях в первую очередь в этих условиях. Это абсолютно точно», — сказал глава Минфина на деловом завтраке Сбера на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые аспекты текущей модели экономического роста в России уже не работают, и требуется поиск новых подходов.

При этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в российской экономике «по цифрам» наблюдается охлаждение, а по индикаторам она находится на грани перехода в рецессию.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной — гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее в Минфине назвали ключевую ставку «сиюминутной проблемой».

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами