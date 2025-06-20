В Германии отреагировали на готовность Путина к контактам с Мерцем

Депутат бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер призвал немецкого канцлера Фридриха Мерца «объективно и ответственно» отнестись к заявлению президента России Владимира Путина о готовности возобновить контакты. Об этом сообщает телеканал N-tv.

«Если президент Путин публично сигнализирует о своей готовности к переговорам, это не следует игнорировать, а использовать как возможный дипломатический старт», – заявил Фронмайер.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В то же время Путин выразил сомнения в способности Германии выступать посредником на переговорах с Украиной из-за поставок оружия Киеву. Он отметил, что поставка Германией крылатых ракет Taurus Украине не повлияет на ход боевых действий, но серьезно ухудшит отношения с Россией. Он уточнил, что Германия, как и другие европейские страны, более не считается нейтральным государством в конфликте.

Ранее глава МИД ФРГ оценил возможность переговоров с Лавровым.