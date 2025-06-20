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Глава МИД ФРГ оценил возможность переговоров с Лавровым

Глава МИД ФРГ Вадефуль не стал исключать переговоров с Лавровым
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Annegret Hilse/Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не исключил возможность разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, если переговоры «будут иметь смысл». Его слова приводит журнал Der Spiegel.

«Министру иностранных дел всегда советуют не исключать переговоров с кем бы то ни было. Для российского министра иностранных дел применимо следующее: мы, европейцы, должны сначала решить, что переговоры с руководством в Москве имеют смысл», — заявил Вадефуль.

По его утверждению, «недостатка в предложениях о переговорах с Украиной нет», однако у России якобы «нет воли», чтобы прекратить конфликт.

Накануне Вадефуль заявил, что считает «совершенно неприемлемой» политику президента России Владимира Путина. Министр также назвал открытым вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Москва должна быть готова к тому, что Германия поддерживает Украину, указал политик.

Ранее МИД Чехии обвинил Россию в троллинге на тему мирных переговоров с Украиной.

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