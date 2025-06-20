СМИ назвали условия, при которых Иран начнет создавать ядерное оружие

NYT: в США считают, что Иран начнет создавать ядерное оружие в случае атаки Фордо

Разведслужбы США считают, что Иран может приступить к созданию ядерного оружия, если Вашингтон атакует Фордо или если Израиль ликвидирует верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом сообщает The New York Times.

По данным американской разведки, Иран уже заготовил большой запас обогащенного урана, необходимого для создания ядерной бомбы.

По информации источников из Белого дома, Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо.

До этого стало известно, что высокопоставленные чиновники США начали подготовку к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Отмечается, что обсуждаются потенциальные планы нанесения удара уже в предстоящие выходные. Руководители ряда федеральных ведомств приступили к подготовке к такому сценарию. При этом официально администрация Белого дома о такой подготовке не сообщала.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.