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В Кремле не считают оскорбительными высказывания Трампа о Путине

Песков: РФ толерантна к высказываниям Трампа о Путине и ожидает взаимности
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия толерантна к высказываниям президента США Дональда Трампа о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.

Ранее Трамп посоветовал Путину для начала урегулировать конфликт с Украиной, а уже потом участвовать в попытках урегулировать эскалацию на Ближнем Востоке. Москва не считает это заявление оскорбительным.

«У президента Трампа своя уникальная манера говорить и свой уникальный язык. Мы довольно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам», — сказал Песков.

15 июня американский президент в интервью заявлял, что будет «открыт» для президента России Владимира Путина, если тот решит стать посредником между Ираном и Израилем.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа.

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