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Президент Израиля высказался о возможной ликвидации Хаменеи

Президент Герцог: Израиль не преследует цели свержения власти в Иране
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Global Look Press

Военная операция против ядерной программы Ирана была верным решением, однако свержение власти в исламской республике не является целью Израиля. Об этом изданию Bild рассказал израильский президент Ицхак Герцог.

По его словам, данная угроза должна быть устранена, чем и занимается Израиль. Герцог подчеркнул, что у еврейского государства нет цели в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи или смены режима в республике.

Президент Израиля добавил, что ликвидация Хаменеи может стать «побочным эффектом», который в долгосрочной перспективе может пойти «на пользу» народу Ирана.

До этого газета The New York Times сообщила, что разведслужбы США считают, что Иран может приступить к созданию ядерного оружия, если Вашингтон атакует Фордо или если Израиль ликвидирует верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники писало, что США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо.

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