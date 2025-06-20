В Кремле предрекли рост экстремизма в Иране из-за действий США

Вмешательство США в конфликт Израиля с Ираном усилит экстремистов внутри Ирана и «откроет ящик Пандоры». Об этом в эфире Sky News заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что вмешательство США привело бы к противодействию со стороны Ирана. По словам Пескова, общество республики хорошо организовано и консолидировано, а действия Вашингтона приведут к росту экстремизма внутри Ирана.

Таким образом он прокомментировал последствия возможной ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Израилем при поддержке США.

Издание Axios со ссылкой на источники ранее сообщило, что США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо.

По данным Bloomberg, высокопоставленные чиновники в Вашингтоне уже начали подготовку к возможной атаке по иранским целям в ближайшие выходные. При этом официально администрация Белого дома о такой подготовке не сообщала.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.